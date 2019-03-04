Москалькова хоче відвідати суд по Вишинському

Фото: Тетяна Москалькова (Kremlin.ru)

Судове засідання відбудеться орієнтовно 20 березня

Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова під час зустрічі з українським омбудсменом Людмилой Денісовой 4 березня у Женеві заявила, що хоче відвідати судове засідання у справі головного редактора "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт російського омбудсмена.

Зазначається, що Денісова повідомила про переведення Вишинського до Київського СІЗО для розгляду апеляційної скарги про продовження утримання під вартою.

"Вона назвала приблизну дату розгляду цієї справи, - 20 березня - і я повідомила, що хотіла б бути присутнім на суді. У будь-якому випадку це дуже важлива інформація, адже Вишинського протягом довгого часу утримують під вартою просто за виконання професійної діяльності", - сказала Москалькова.

Крім того, російський омбудсмен поцікавилася долею російських військовослужбовців, арештованих в Україні - Олександра Баранова та Максима Одинцова.

"Я рада дізнатися, що мама може відвідати Одинцова в Київському СІЗО, я про це неодноразово просила, сьогодні я їй цю новину повідомлю. На моє прохання співробітники українського омбудсмена відвідали Баранова і повідомили, що скарг немає, але тут наша інформація розходиться - умови утримання в колонії складні, було прохання перевести його в іншу колонію", - повідомила Москалькова.

РБК-Україна писало, що Херсонський міський суд продовжив термін утримання під вартою директора "РИА Новости-Украина" Кирилу Вишинському до 8 квітня 2019.

Зазначимо, Вишинського затримали в Києві в травні 2018 року, йому повідомили про підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Крім того, в ході обшуків у нього виявили російський паспорт.