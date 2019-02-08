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Екс-главреду "РИА Новости" Вишинському продовжили арешт до 8 квітня

Новини » Політика    08.02.2019 - 17:10
Екс-главреду "РИА Новости" Вишинському продовжили арешт до 8 квітня
Фото: Кирило Вишинський (УНІАН)

Вишинського звинувачують у державній зраді

Херсонський міський суд продовжив термін утримання під вартою директора "РИА Новости-Украина" Кирилу Вишинському до 8 квітня 2010. Про це написав його адвокат Андрій Доманський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook адвоката.

"Суд задовольнив клопотання слідства і продовжив термін утримання Кирилу Вишинському до 08.04.2019 року", - написав Доманський.

Екс-главреду &quot;РИА Новости&quot; Вишинському продовжили арешт до 8 квітняЕкс-главреду &quot;РИА Новости&quot; Вишинському продовжили арешт до 8 квітня

Зазначимо, Вишинського затримали в Києві в травні 2018 року, йому повідомили про підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Крім того, в ході обшуків у нього виявили російський паспорт.

Нагадаємо, 17 січня до адвоката Вишинського прийшли з обшуками співробітники Генеральної прокуратури України. Адвокат Андрій Доманський розповів, що в цей же день в суді було призначено розгляд справи про продовження утримання під вартою Вишинського. Тому він пов'язує обшуки з його правозахисною діяльністю.

З1 січня Херсонський апеляційний суд відмовився задовольнити скаргу продовження арешту Кирила Вишинського.

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