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Вишинського залишили під вартою

Новини » Суспільство    23.10.2018 - 16:01
Фото: Кирило Вишинський (УНІАН)
Фото: Кирило Вишинський (УНІАН)

Суд відмовив в задоволенні апеляцій захисту

Новостворений Херсонський апеляційний суд 23 жовтня відмовив у задоволенні скарги захисту керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського на продовження йому терміну тримання під вартою до 4 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами адвоката, суд відмовив в задоволенні апеляцій захисту і залишив Вишинського під вартою.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила, що Вишинському готуються нові підозри. Зокрема, СБУ готує нові підозри іншим фігурантам у справі Вишинського.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Вишинському, підозрюваному у держзраді, повідомлено про ще одна підозра - про незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї і боєприпасів (ч. 1 ст. 263 КК України). За даними Генпрокуратури, в сейфі Вишинського виявили та вилучили пістолет Browning M1906 і патрони до нього.

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