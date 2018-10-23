Вышинского оставили под стражей

Фото: Кирилл Вышинский (УНИАН)

Суд отказал в удовлетворении апелляций защиты

Новосозданный Херсонский апелляционный суд 23 октября отказал в удовлетворении жалобы защиты руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на продление ему срока содержания под стражей до 4 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам адвоката, суд отказал в удовлетворении апелляций защиты и оставил Вышинского под стражей.

Напомним, ранее СБУ сообщила, что по Вышинскому готовятся новые подозрения. В частности, СБУ готовит новые подозрения другим фигурантам по делу Вышинского.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Вышинскому, подозреваемому в госизмене, сообщено о еще одно подозрение - о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч.1 ст. 263 УК Украины). По данным Генпрокуратуры, в сейфе Вышинского обнаружили и изъяли пистолет Browning M1906 и патроны к нему.