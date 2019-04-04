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Вишинського звинувачують у розпаленні етнічної ворожнечі

Новини » Політика    04.04.2019 - 16:23
Вишинського звинувачують у розпаленні етнічної ворожнечі
Фото: Кирило Вишинський (УНІАН)

У суді зачитали 18 із 80 сторінок обвинувального акту

Сторона обвинувачення у справі держзради Кирила Вишинського заявляє, що на інтернет-ресурсі "РИА Новости Украина" містились статті із закликами до сепаратистських дій, а також заклики до розпалення етнічної ворожнечі.  Відповідну інформацію із обвинувального акту зачитав прокурор у справі Валерій Хараїм у залі суду, передає кореспондент РБК-Україна. 

За даними сторони обвинувачення, 17 березня 2014 року Вишинський отримав на поштову скриньку від невстановленого представника РФ вказівки розмістити статтю антиукраїнського спрямування "Крым.Только начало".

За словами Хараїма, була проведена семантико-лінгвістича експертиза текстів, опублікованих на сайті "РИА Новости Украина". 

"Згідно семантико-лінгвістичної експертизи,  у статтях містяться висловлювання про створення нових держав чи держави Новоросії із столицею в Донецьку. У статтях містяться заклики про створення такої шляхом введення військ. Надається позитивна оцінка створення так званих ДНР та ЛНР. У матеріалах є висловлювання та заохочення до сепаратистських дій. В даних статтях містяться заклики до розпалення етнічної ворожнечі", - додав прокурор.

Подільський райсуд Києва оголосив перерву у справі про держзраду главреда "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського до 16:15 години 15 квітня. За словами прокурора у справі, обвинувальний акт містить 80 сторінок, 18 з них було зачитано на сьогоднішньому засіданні. 

Нагадаємо, Подільський районний суд Києва сьогодні, 4 квітня, почав перше засідання у справі Кирила Вишинського після передачі обвинувального акту.

Вишинського затримали в Києві в травні 2018 року. У ході обшуків у нього виявили російський паспорт. Йому повідомили про підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України. Також затриманому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

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