Вишинський не має наміру брати участь в обміні

Головний редактор "РІА Новини Україна" Кирило Вишинський, якого апеляційний суд Києва звільнив з-під варти, заявив, що не має наміру брати участь в обміні ув'язненими між Росією і Україною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами Вишинського, він не має наміру брати участь в обміні, оскільки не визнає свою провину.

"Обмін - це юридична процедура, вона стосується в першу чергу тих, хто вже засуджений, хто визнав свою провину. Але я не засуджений, я свою провину не визнаю. Найголовніше, що в ході цієї процедури незрозуміло буде далі, який у мене юридичний статус, хто я", - повідомив Вишинський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Кирило Вишинський погодився на обмін між Україною і Російською Федерацією. У генпрокуратурі тоді заявляли, що Вишинський підписав відповідний документ.

Також повідомлялося, що 28 серпня київський апеляційний суд пом'якшив міру запобіжного заходу для гавреда РІА "Новини України", відпустивши того з-під варти.

Обмін полоненими між Україною і РФ очікувався 30 серпня. Пізніше в СБУ заявили, що обмін не відбудеться. При цьому кінцевої дати, коли може відбутися операція, не повідомили.