Жителів Херсонської області попросили повідомляти про підготовку до "референдумів" в СБУ
Жителів тимчасово окупованої частини Херсонської області попросили повідомляти інформацію про підготовку до псевдореферендумів в Службу безпеки України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в Telegram.
За його словами, російські окупанти ще не відмовилися від сценарію анексії частини Херсонської області шляхом "референдумів".
"Прошу всіх жителів Херсона, кому відома достовірна інформація про дії, пов'язані з підготовкою цього шоу (до "референдумів" - ред.), оперативно повідомляти СБУ", - написав Соболевський.
Він деталізував, що насамперед необхідна інформація про підготовку приміщень під розміщення виборчих комісій, завезення бюлетенів, формування комісій.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти змушені перенести проведення так званого "референдуму" в Херсонській області з ряду причин.
Також ми писали, що, за даними Інституту вивчення війни, Росія все частіше визнає, що нездатна провести псевдореферендуми на окупованих територіях України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.