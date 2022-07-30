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"Висловлюємо жах": Франція відреагувала на теракт в Оленівці

Фото: Франція висловила жах у зв'язку з терактом в Оленівці (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Франція висловлює жах у зв'язку з повідомленнями про вбивства та катування українських військовополонених в Оленівській колонії, що знаходиться під контролем Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьке Міністерство Європи і іноземних справ.

У міністерстві зазначають, що у разі підтвердження інформації всі особи, відповідальні за злочини, що грубо порушують міжнародне гуманітарне право, повинні будуть відповісти за свої дії.

Франція також активно співпрацює як з українськими судовими органами, так і з Міжнародним кримінальним судом.

Нагадаємо, росіяни обстріляли колонію в Оленівці та звинуватили в цьому українських військових.

РБК-Україна зібрало реакції України і світу на теракт.

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ФранціяЕленовка