"Висловлюємо жах": Франція відреагувала на теракт в Оленівці

Франція висловлює жах у зв'язку з повідомленнями про вбивства та катування українських військовополонених в Оленівській колонії, що знаходиться під контролем Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьке Міністерство Європи і іноземних справ.
У міністерстві зазначають, що у разі підтвердження інформації всі особи, відповідальні за злочини, що грубо порушують міжнародне гуманітарне право, повинні будуть відповісти за свої дії.
Франція також активно співпрацює як з українськими судовими органами, так і з Міжнародним кримінальним судом.
Нагадаємо, росіяни обстріляли колонію в Оленівці та звинуватили в цьому українських військових.
РБК-Україна зібрало реакції України і світу на теракт.
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