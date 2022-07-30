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"Выражаем ужас": Франция отреагировала на теракт в Еленовке

Фото: Франция выразила ужас в связи с терактом в Еленовке (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Франция выражает ужас в связи с сообщениями об убийствах и пытках украинских военнопленных в Еленовской колонии, находящейся под контролем России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французское Министерство Европы и иностранных дел.

В министерстве отмечают, что в случае подтверждения информации все лица, ответственные за преступления, которые грубо нарушают международное гуманитарное право, должны будут ответить за свои действия.

Франция также активно сотрудничает как с украинскими судебными органами, так и с Международным уголовным судом.

Напомним, россияне обстреляли колонию в Еленовке и обвинили в этом украинских военных.

РБК-Украина собрало реакции Украины и мира на теракт.

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ФранцияЕленовка