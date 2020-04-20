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Випускати школярів і студентів на навчання навесні не слід, - вірусолог

Новини » Коронавірус     20.04.2020 - 10:19
Випускати школярів і студентів на навчання навесні не слід, - вірусолог
Фото: Алла Мироненко (ukrmedclub.com)

За її словами, це призведе до загострення епідемічної ситуації

Випускати школярів і студентів на навчання навесні не слід. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила доктор медичних наук, завідувачка відділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л.В. Громашевського НАМН України Алла Мироненко.

За її словами, це призведе до загострення епідемічної ситуації.

"Я впевнена, що випускати школярів та студентів на навчання зараз навесні не слід. У них уже налагоджене дистанційне навчання і нехай би вони так і закінчили навчальний рік. Коли мова йде про випуск із вищого навчального закладу чи школи, то в такому випадку можна в індивідуальному порядку призначати їм тестування за необхідності. А щоби всі вони збиралися в одному класі чи аудиторії – це призведе до загострення епідемічної ситуації", - заявила Мироненко.

Нагадаємо, Мироненко розповіла, коли чекати піку епідемії коронавірусу. За її словами, нинішня фаза - це ще навіть не початок піку.

Також вірусолог поінформувала, чому офіційна статистика COVID-19 не відображає реальну кількість заражених. За її словами, не завжди можна лабораторно підтвердити випадок інфікування, якщо не вдалося отримати матеріал з нижніх дихальних шляхів.

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