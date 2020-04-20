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Выпускать школьников и студентов на обучение весной не следует, - вирусолог

Новости » Коронавирус     20.04.2020 - 10:19
Выпускать школьников и студентов на обучение весной не следует, - вирусолог
Фото: Алла Мироненко (ukrmedclub.com)

По ее словам, это приведет к обострению эпидемической ситуации

Выпускать школьников и студентов на обучение весной не следует. Об этом в интервью РБК-Украина заявила доктор медицинских наук, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского НАМН Украины Алла Мироненко.

По ее словам, это приведет к обострению эпидемической ситуации.

"Я уверена, что выпускать школьников и студентов на обучение сейчас весной не следует. У них уже налажено дистанционное обучение и пусть бы они так и закончили учебный год. Когда речь идет о выпуске из высшего учебного заведения или школы, то в таком случае можно в индивидуальном порядке назначать им тестирования при необходимости. А чтобы все они собирались в одном классе или аудитории - это приведет к обострению эпидемической ситуации", - заявила Мироненко.

Напомним, Мироненко также рассказала, когда ждать пика эпидемии коронавируса. По ее словам, нынешняя фаза - это еще даже не начало пика.

Также вирусолог проинформировала, почему официальная статистика COVID-19 не отражает реальное количество зараженных. По ее словам, не всегда можно лабораторно подтвердить случай инфицирования, если не удалось получить материал из нижних дыхательных путей.

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