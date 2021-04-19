Виплати ФОПам можна оформити вже сьогодні: список КВЕДів

Кому призначається компенсація

На отримання виплат з 19 квітня можуть зареєструватися ФОПи і наймані працівники підприємств, які були змушені призупинити свою діяльність на час дії "червоної" зони карантину.

Відповідний перелік основних видів економічної діяльності, що підпадають під обмеження, був затверджений урядом.

Зокрема, в списку КВЕДів: роздрібна торгівля різними групами непродовольчих товарів, послуги сфери громадського харчування, розваг, діяльність музеїв, бібліотек, архівів, кіно і театрів, спортклубів та фітнес-центрів, послуги хімчисток, ремонтних майстерень.

Умови для отримання виплат

Закон про підтримку малого бізнесу в разі посилення карантину в Україні набув чинності 9 квітня.

Згідно з документом, фізичні особи-підприємці та наймані працівники, які зазнали збитків у зв'язку з введенням додаткових карантинних заходів, можуть розраховувати на отримання одноразової допомоги з держбюджету за таких умов:

в регіоні, де зареєстровано ФОП, встановлений "червоний" рівень епідемічної небезпеки;

епідемічної небезпеки; вид основної діяльності підприємства відповідає затвердженому переліку Кабміну ;

; відсутня зборгованість по сплаті ЄСВ за останній квартал (для найманих працівників) за 6 місяців останнього звітного року (для ФОП);

за останній квартал (для найманих працівників) за 6 місяців останнього звітного року (для ФОП); максимальна зарплата найманого працівника не повинна перевищувати 30 тисяч гривень на місяць ;

; на момент подачі заявки про компенсацію ФОП зареєстрований більше 3 місяців ;

; ФОП не є одночасно найманим працівником.

Програма компенсацій розрахована на весь 2021 рік. Варто зазначити, що послуга буде доступна і для тих громадян, які отримали "карантинні виплати" через зимовий локдаун наприкінці 2020 року.

Порядок оформлення заявки

З понеділка, 19 квітня відкрита реєстрація на отримання матеріальної допомоги на державному веб-порталі "Дія" в розділі "Послуги". Також заявку можна оформити в мобільному додатку "Дія".

Для реєстрації або авторизації в кабінеті користувача "Дії" необхідно використовувати електронний підпис або BankID. Після аутентифікації здійснюється автоматична перевірка даних на відповідність умовам виплат в Реєстрах ПФУ та Державної податкової служби. Далі необхідно підтвердити область, в якій здійснюється діяльність, а також місце роботи. Вказати номер банківського рахунку в форматі IBAN. Перевірити і відправити сформовану заявку.

Терміни оформлення і виплати грошової допомоги

Оформити заявку на отримання компенсації можна протягом 30 днів з дня введення "червоного" рівня в області.

Якщо людина працює в регіоні, в якому такі обмеження діяли раніше, то відлік 30 календарних днів починається через 10 днів після вступу в силу закону, тобто з 19 квітня 2021.

Наприклад, якщо карантин "червоної" зони був введений в лютому-березні 2021, то подати заяву можна до 18 травня 2021 включно.

Виплата проводиться на вказаний в заявці рахунок. Пенсійний фонд здійснює перерахування коштів не пізніше наступного операційного дня після її подання.