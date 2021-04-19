Виплати ФОПам можна оформити вже сьогодні: список КВЕДів

З 19 квітня починається оформлення виплат ФОПам, чий бізнес постраждав через обмеження карантину. Компенсацію у розмірі 8 тисяч гривень зможуть отримати підприємці та наймані працівники з регіонів "червоної" зони. При цьому їх вид діяльності має відповідати переліку КВЕД, який затвердив Кабмін.
Хто має право на грошову допомогу та як її оформити - в матеріалі РБК-Україна.
На отримання виплат з 19 квітня можуть зареєструватися ФОПи і наймані працівники підприємств, які були змушені призупинити свою діяльність на час дії "червоної" зони карантину.
Відповідний перелік основних видів економічної діяльності, що підпадають під обмеження, був затверджений урядом.
Зокрема, в списку КВЕДів: роздрібна торгівля різними групами непродовольчих товарів, послуги сфери громадського харчування, розваг, діяльність музеїв, бібліотек, архівів, кіно і театрів, спортклубів та фітнес-центрів, послуги хімчисток, ремонтних майстерень.
Закон про підтримку малого бізнесу в разі посилення карантину в Україні набув чинності 9 квітня.
Згідно з документом, фізичні особи-підприємці та наймані працівники, які зазнали збитків у зв'язку з введенням додаткових карантинних заходів, можуть розраховувати на отримання одноразової допомоги з держбюджету за таких умов:
Програма компенсацій розрахована на весь 2021 рік. Варто зазначити, що послуга буде доступна і для тих громадян, які отримали "карантинні виплати" через зимовий локдаун наприкінці 2020 року.
З понеділка, 19 квітня відкрита реєстрація на отримання матеріальної допомоги на державному веб-порталі "Дія" в розділі "Послуги". Також заявку можна оформити в мобільному додатку "Дія".
Оформити заявку на отримання компенсації можна протягом 30 днів з дня введення "червоного" рівня в області.
Якщо людина працює в регіоні, в якому такі обмеження діяли раніше, то відлік 30 календарних днів починається через 10 днів після вступу в силу закону, тобто з 19 квітня 2021.
Наприклад, якщо карантин "червоної" зони був введений в лютому-березні 2021, то подати заяву можна до 18 травня 2021 включно.
Виплата проводиться на вказаний в заявці рахунок. Пенсійний фонд здійснює перерахування коштів не пізніше наступного операційного дня після її подання.
Раніше повідомлялося, на виплати ФОПам по 8 тисяч з держбюджету планують виділити 2,9 млрд гривень. Матеріальну допомогу зможуть отримати 362,5 тисячі осіб.
Нагадаємо, в грудні 2020 року через карантин також проводилися одноразові виплати на підтримку малого бізнесу. Тоді компенсацію оформили 455 тисяч українців.