Виплати ФОПам за карантин: хто і коли отримає допомогу

Президент Володимир Зеленський вніс у Верховну раду законопроект про допомогу бізнесу під час локдауну. Текст закону уже опублікований на сайті Ради.
Закон пропонує забезпечити за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів виплати допомоги застрахованим особам, які втрачають частину зарплати чи доходу у разі запровадження додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів.
Допомогу цим особам надаватимуть у разі, якщо страхувальник відповідної застрахованої особи буде перебувати на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцстрахування на території адміністративно-територіальної одиниці, у межах якої ввели додаткові карантинні заходи через коронавірус.
Можуть відмовити найманим працівникам, які на дату звернення працюють у суб'єкта господарювання, що не нарахував ЄСВ за усі місяці відповідного кварталу, а саме:
Також можуть відмовити найманим працівникам:
Не можуть претендувати на виплати ФОПИ, які є застрахованими особами:
Перебіг строку для отримання допомоги у зв'язку з посиленням карантину, запровадженим у лютому - березні 2021 року, починається через десять днів з дня набрання чинності цим законом.
Застрахована особа має право звернутися із заявою про виплату допомоги протягом 30 днів із дня запровадження посиленого карантину.
Згідно з документом, перерахування коштів для виплати допомоги з державного бюджету здійснює Пенсійний фонд за списками, наданими Міністерством цифрової трансформації у межах сум, які надійшли від головного розпорядника відповідної бюджетної програми. Виплата має бути не пізніше наступного операційного дня після їх надходження.
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Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Зеленський вніс у Верховну раду законопроект про допомоги бізнесу під час локдауну. Але спочатку текст був відсутній.
Як писало РБК-Україна, раніше Зеленський заявляв, що місцева влада повинна допомогти бізнесу "червоної зони".
Також повідомлялося, що Кабмін планує відновити компенсації підприємцям, які постраждали через карантин.