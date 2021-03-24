Виплати ФОПам за карантин: хто і коли отримає допомогу

Закон пропонує забезпечити за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів виплати допомоги застрахованим особам, які втрачають частину зарплати чи доходу у разі запровадження додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів.

Допомогу цим особам надаватимуть у разі, якщо страхувальник відповідної застрахованої особи буде перебувати на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцстрахування на території адміністративно-територіальної одиниці, у межах якої ввели додаткові карантинні заходи через коронавірус.

У якому випадку допомога застрахованим особам не надається

Можуть відмовити найманим працівникам, які на дату звернення працюють у суб'єкта господарювання, що не нарахував ЄСВ за усі місяці відповідного кварталу, а саме:

четвертого кварталу 2020 року, якщо карантин посилили у лютому - квітні 2021 року;

першого кварталу 2021 року, якщо карантин посилили у травні - липні 2021 року;

другого кварталу 2021 року, якщо карантин посилили у серпні - жовтні 2021 року;

третього кварталу 2021 року, якщо карантин посилили у листопаді - грудні 2021 року.

Також можуть відмовити найманим працівникам:

які працюють у суб'єкта господарювання, основний вид економічної діяльності якого на останній день місяця, який передує місяцю, в якому подається звернення, не відносився до Переліку видів економічної діяльності;

які працюють у суб'єкта господарювання за сумісництвом;

середня заробітна плата яких перевищує тридцять тисяч гривень на місяць. При цьому для обчислення середньої заробітної плати враховуються усі три місяці останнього звітного кварталу, який передує поданню звернення.

Не можуть претендувати на виплати ФОПИ, які є застрахованими особами:

державна реєстрація яких на останній день місяця, який передує місяцю, в якому подається звернення, становить менш як три місяці;

які за останній звітний рік сплатили ЄСВ за себе менше ніж за шість місяців;

основний вид економічної діяльності яких на останній день місяця, який передує місяцю, в якому подається звернення, не відносився до Переліку видів економічної діяльності;

які є найманими працівниками та ФОП одночасно;

підприємницька діяльність яких на останній день місяця, який передує місяцю, в якому у відповідному регіоні запроваджується посилення карантину, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань, припинена.

Коли можна отримати виплати

Перебіг строку для отримання допомоги у зв'язку з посиленням карантину, запровадженим у лютому - березні 2021 року, починається через десять днів з дня набрання чинності цим законом.

Застрахована особа має право звернутися із заявою про виплату допомоги протягом 30 днів із дня запровадження посиленого карантину.

Згідно з документом, перерахування коштів для виплати допомоги з державного бюджету здійснює Пенсійний фонд за списками, наданими Міністерством цифрової трансформації у межах сум, які надійшли від головного розпорядника відповідної бюджетної програми. Виплата має бути не пізніше наступного операційного дня після їх надходження.

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