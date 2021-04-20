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Зеленський закликає ФОПів активніше реєструватись в "Дії", щоб отримати виплати в квітні

Новость на русском → Київ, Вівторок 20 квітня 2021 08:46
Зеленський закликає ФОПів активніше реєструватись в "Дії", щоб отримати виплати в квітні Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні розпочалася реєстрація заявок на отримання державної допомоги для підприємців і найманих працівників, які були змушені припинити свою діяльність через посилення карантину. Президент України Володимир Зеленський закликає активніше реєструватись.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Він закликає громадян активніше реєструвати звернення на порталі "Дія" задля того, щоб уже цього місяця отримати фінансову допомогу від держави.

"Подавши заявку через "Дію", люди зможуть отримати по 8 тисяч гривень прямої грошової допомоги з держбюджету. Також закликаю місцеву владу не стояти осторонь і допомогти своїм підприємцям із місцевих бюджетів. Адже йдеться про робочі місця саме у ваших громадах", - зазначив Зеленський.

На сьогодні вже близько 100 тисяч осіб подали відповідні заявки, повідомили у прес-службі ОП.

Раніше РБК-Україна писало, як подати заявку через "Дію".

Також видання публікувало список КВЕДів, які мають право на карантинні виплати.

Зазначимо, минулої зими карантинні виплати отримали майже півмільйона українців. Тоді з держбюджету витратили 3,6 млрд гривень.

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