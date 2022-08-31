Чи виплачується пенсія у разі переїзду за кордон: роз’яснення ПФУ
У разі переїзду на постійне місце проживання за кордон пенсія виплачується тільки в том випадку, якщо це передбачено міжнародними договорами України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз’яснення Пенсійного фонду України (ПФУ).
Як зазначається в повідомленні, відповідно до закону пенсія в Україні виплачується в грошовій формі щомісяця до 25 числа через відділення "Укрпошти" або через банк за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України.
"Під час перебування пенсіонера за кордоном пенсія виплачується в тому разі, якщо це передбачено міжнародними договорами України", - йдеться в повідомленні.
Крім того, у разі виїзду пенсіонера за кордон на постійне місце проживання пенсія, призначена в Україні, може бути виплачена за шість місяців наперед перед від'їздом за заявою з наступного місяця після зняття з обліку за місцем постійного проживання.
Порядок виплати пенсій у разі виїзду за кордон визначено статтями 47, 51 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Нагадаємо, раніше Пенсійний фонд України надав роз’яснення щодо того, чи зараховується період навчання до страхового стажу.
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