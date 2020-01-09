ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Виплачені "Газпромом" майже 3 млрд доларів чекають розподілу

Новини » Економіка     09.01.2020 - 15:03
Виплачені "Газпромом" майже 3 млрд доларів чекають розподілу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Російський "Газпром" виплатив 2,9 млрд долларів Україні живими грошима

В "Нафтогазі" розповіли про кошти, які виплатив "Газпром" на виконання рішення Стокгольмського арбітражу. Про це заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами російський "Газпром" виплатив 2,9 млрд долларів Україні живими грошима.

"2,9 млрд долларів ми отримали живими грошима. Були спекуляції на тему, що ми не отримаємо або буде ще один залік і таке інше. Ні, ми грошима отримали. Наразі кошти нікуди не передали. Вони перебувають на рахунках, чекають свого розподілу", - заявив Вітренко.

Нагадаємо, 27 грудня російська компанія "Газпром" виплатила Україні майже 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Раніше повідомлялось, що за результатам газових переговорів Росія погодилася виплатити Україні 3 млрд доларів. Російський "Газпром" буде виплачувати борг грошима, а не газом, як обговорювалося раніше.

У свою чергу, у РФ вважають виплату Україні 3 млрд доларів "краплею в морі" у порівнянні з потенційними ризиками для Росії.

Нагадаємо, 30 грудня Україна і Российськая Федерація підписали контракт на транзит газу на п'ять років. Згідно з новим контрактом гарантовані обсяги поставок газу для транзиту по українській ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.

"Газпром" відмовився від компенсацій за поставки на окупований Донбас "Газпром" відмовився від конфіскованих активів в угоді з Україною
Новини України ГазпромНафтогаз України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся