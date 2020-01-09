Виплачені "Газпромом" майже 3 млрд доларів чекають розподілу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Російський "Газпром" виплатив 2,9 млрд долларів Україні живими грошима

В "Нафтогазі" розповіли про кошти, які виплатив "Газпром" на виконання рішення Стокгольмського арбітражу. Про це заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами російський "Газпром" виплатив 2,9 млрд долларів Україні живими грошима.

"2,9 млрд долларів ми отримали живими грошима. Були спекуляції на тему, що ми не отримаємо або буде ще один залік і таке інше. Ні, ми грошима отримали. Наразі кошти нікуди не передали. Вони перебувають на рахунках, чекають свого розподілу", - заявив Вітренко.

Нагадаємо, 27 грудня російська компанія "Газпром" виплатила Україні майже 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Раніше повідомлялось, що за результатам газових переговорів Росія погодилася виплатити Україні 3 млрд доларів. Російський "Газпром" буде виплачувати борг грошима, а не газом, як обговорювалося раніше.

У свою чергу, у РФ вважають виплату Україні 3 млрд доларів "краплею в морі" у порівнянні з потенційними ризиками для Росії.

Нагадаємо, 30 грудня Україна і Российськая Федерація підписали контракт на транзит газу на п'ять років. Згідно з новим контрактом гарантовані обсяги поставок газу для транзиту по українській ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.