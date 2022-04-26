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Італія може націоналізувати нафтопереробний завод "Лукойла", - Reuters

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Мілан, Вівторок 26 квітня 2022 20:07
Італія може націоналізувати нафтопереробний завод "Лукойла", - Reuters Фото: "Лукойл" може втратити НПЗ в Італії (twitter.com/lukoilengl)
Автор: Антон Федорців

Італійський уряд розглядає варіант із тимчасовою націоналізацією нафтопереробного заводу ISAB, що належить російському "Лукойлу". На такий крок підуть у випадку запровадження ембарго на нафту з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Анонімне джерело агентства стверджує, що міністр промисловості Джанкарло Джорджетті запропонує Кабінету міністрів розглянути можливість націоналізації ISAB. Завод після вторгнення РФ до України майже весь об'єм сирої нафти купував у "Лукойла".

"Оскільки ми не маємо кредитів на міжнародному рівні, то не можемо купувати нафту деінде", – розповів заступник гендиректора ISAB.

НПЗ формально належить швейцарській компанії Litasco. Та, однак, контролюється "Лукойлом". Через цей зв'язок ISAB не має змоги брати кредити на Заході.

Розташований на Сицилії завод переробляє майже чверть необхідної Італії нафти. Потенційне закриття ISAB, на якому працюють орієнтовно 1000 людей, значно погіршить економічне становище регіону.

Наразі на заводі стабільно виплачують зарплати. Проте, за даними профспілки, заборона на імпорт російської нафти призведе до проблем. На думку уряду, націоналізація НПЗ дозволить врятувати робочі місця.

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