Вимагали 800 тисяч доларів "боргу": у Києві банда викрала юриста

Фото: людина в наручниках (РБК-Україна)

У Києві затримали банду з чотирьох чоловік. Вони викрали юриста і вимагали від нього неіснуючий борг.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За версією слідства, під виглядом ділової зустрічі зловмисники виманили юриста однієї зі столичних компаній в обумовлене місце, заволоділи його автомобілем і відвезли його в невідомому напрямку, силою помістивши на заднє сидіння. Викрадачі вимагали у нього виплати неіснуючого боргу в розмірі 800 тисяч доларів.

Правоохоронці знайшли автомобіль та затримали злочинців. Їм повідомлено про підозру у викраденні людини, розбої, вимаганні та незаконному заволодінні транспортним засобом. Вирішується питання про обрання викрадачам запобіжного заходу.

У листопаді повідомлялося, що у Києві викрили трьох співробітників Національної поліції. Вони підозрюються у викраденні людини з вимогою викупу.

Було встановлено, що поліцейські без законних підстав затримали громадянина, який продавав автомобіль. Вони його утримували і вимагали 10 тисяч доларів за непритягнення до відповідальності за нібито продаж краденого автомобіля. Після отримання частини викупу в розмірі двох тисяч євро, поліцейські відпустили чоловіка.