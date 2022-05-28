Виловили у відкритому морі. З'явилися нові докази ракетного удару по крейсеру "Москва"

У відкритому морі вдалося виловити рятувальне коло та світловий буй з крейсера "Москва". Тепер ці речі стали музейними експонатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Державної прикордонної служби України Сергія Дейнеко.