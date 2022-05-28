Выловили в открытом море. Появились новые доказательства ракетного удара по крейсеру "Москва"

В открытом море удалось выловить спасательный круг и световой буй крейсера "Москва". Сейчас эти вещи стали музейными экспонатами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко.