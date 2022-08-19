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До виходу з портів Одеси готуються 10 суден з українським зерном

Фото: до виходу з портів Одеси готуються 10 суден з українським зерном (facebook.com/oleksandr.kubrakov)
Автор: Валерія Поліщук

В одеських портах "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" знаходяться десять суден, які зараз завантажуються і готуються до виходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра інфраструктури України Олександра Кубракова в Facebook.

За його словами, є понад 40 заявок на захід в українські порти.

Міністр зазначив, що за час роботи "зернового коридору" з одеських портів вже вирушили 25 суден. На їх борту в цілому було 630 тисяч тонн агропродукції.

"Так, все ще є багато речей, які слід вдосконалити, але ми на правильному шляху. Особливу увагу ми приділяємо експорту продовольства для африканських країн. Вчора вийшов черговий балкер I MARIA, на його борту 33 тисяч тонн агропродукції для півночі континенту", - заявив міністр.

Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі було підписано угоду про "зерновий Коридор". Згідно з документом, РФ зобов'язалася не стріляти по портах.

В ООН заявили, що перші поставки українського зерна мали розпочатися вже 23 липня. Але саме в цей день Росія вдарила крилатими ракетами" Калібр " по порту Одеси.

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ОдесаВійна Росії проти України