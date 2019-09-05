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Синоптик розповіла, де очікувати дощів у п'ятницю

Новини » Надзвичайні події    05.09.2019 - 14:40
Синоптик розповіла, де очікувати дощів у п'ятницю
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

На переважній частині території України очікується сонячна та суха погода

Погода в Україні 6 вересня: дощі у пятницю очікуються на північному сході та на крайньому заході. Про це написала синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

Вона зазначила, що на переважній території України буде сонячна та суха погода.

Синоптик розповіла, де очікувати дощів у п'ятницю

"П‘ятниця буде в Україні хорошою, багато сонця, трохи красивих білих хмарок, сухе повітря з повіванням північно-східного вітру, комфортна температура повітря. Дощі, переважно невеликі, можливі на північному сході та на крайньому заході", - написала синоптик.

Синоптик розповіла, де очікувати дощів у п'ятницю

За її словами, вдень в Україні очікується в межах +23 +29 градусів, на заході +20 +24 градуси.

"У Києві 6 вересня обіцяє бути сонячним та теплим, близько +24 градусів", - підкреслила Діденко.

Нагадаємо, у четвер в Україні потеплішало. Так, погода в Україні 5 вересня покращилася у східних, північних і частково центральних областях, там температура піднялася до +24 градусів.

Як писало РБК-Україна раніше, за прогнозом Діденко, сьогодні погода покращиться у західних і північних областях температура повітря вдень підніметься до +26, у східних - до +30. У Києві також без опадів.

Додамо також, у період з 5 по 6 вересня в Україні буде переважати надзвичайна пожежна небезпека.

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Новини України ГідрометцентрдождиНаталка Диденко
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