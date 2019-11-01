ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сьогодні в Україні прогнозують до -8

Новини » Суспільство     01.11.2019 - 08:00
Сьогодні в Україні прогнозують до -8
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У Києві вночі похолодає до -4

Погода в Україні у п'ятницю, 1 листопада, погіршиться, очікується нічне похолодання до -8 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За даними українських синоптиків, сьогодні в Україні очікується холодна та суха погода. Вдень температура повітря на півночі та сході опуститься до +2...+5 градусів, на решті території від +6 до +8. У Закарпатській та Одеській областях вдень до +9...+11 градусів.

Вночі температура повітря у східних та північних областях знизиться до -6...-8 градусів. У центральних областях вночі від -2 до -5, на заході та півдні від 0 до -3.

Сьогодні в Україні прогнозують до -8

Прогноз у Києві

У столиці у п'ятницю буде також прохолодно. Вдень термометри у Києві піднімуться не вище +5..+7 градусів. Вночі у столиці також похолодає, очікується від -2 до -4. Вітер західний, 3-8 м/с.

Сьогодні в Україні прогнозують до -8

Нагадаємо, раніше синоптики попередили, що 1 листопада в Україну повернеться туман. Через туман, який прогнозується у західних областях, видимість погіршиться до 200-500 метрів. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

Синоптики дали прогноз на початок листопада В Україні на вихідних очікуються дощі
Новини України Гідрометцентрпохолодание
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся