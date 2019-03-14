На вихідних в Україні очікується ускладення погоди

У більшості областей у суботу буде сильний вітер та дощі

Осложнения погоды в Украине в результате дождей и сильного ветра ожидается в субботу, 16 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко Facebook.

Как отмечается, только восточные области воздержатся от осадков и штормового ветра.

В воскресенье, 17 марта, погода в Украине улучшится - будет сухо и потеплеет до +10+15 градусов, в западных областях до +14+20 градусов.

Кроме того, Диденко сообщила, что завтра, 15 марта, в большей части Украины будет сухо и солнечно. Дожди возможны в Харьковской и Луганской областях.

Температура воздуха ночью будет около нуля, на востоке до 2-4 градусов мороза, днем ожидается +5+12 градусов, на востоке будет холоднее всего, +1+5 градусов.

Напомним, сегодня, 14 марта, в западных, Житомирской и Киевской областях местами пройдут небольшие дожди, ночью с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Температура ночью от +2 тепла до -3 мороза, в большинстве районов Левобережья -4-8 мороза, днем +5-10 тепла; в Карпатах в течение суток -0-5 мороза.

Ранее сообщалось, что с 16-18 марта в Киеве ожидается повышение температуры до +12+18 градусов. С 20 марта температура воздуха снова немного снизится.