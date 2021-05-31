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У Києві замість призупинених трамваїв запустять тимчасові автобуси

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Київ, Понеділок 31 травня 2021 18:37
У Києві замість призупинених трамваїв запустять тимчасові автобуси Фото: у Києві замість призупинених трамваїв запустять тимчасові автобуси (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

У Києві з 2 червня по 15 серпня, коли рух трамваїв маршрутів № 1 та № 3 буде закрито у зв’язку із капітальним ремонтом шляхопроводу на перетині вул. Борщагівської та вул. Вадима Гетьмана, буде організовано роботу трамвая № 2 та тимчасових автобусних маршрутів. Оприлюднено схему курсування маршрутів.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Замість призупинених маршрутів працюватимуть:

  • трамвайний маршрут № 2 "Проспект Академіка Корольова - станція "Ромена Роллана" за наступною схемою: просп. Академіка Корольова - вул. Симиренка - б-р Кольцова - вул. Володимира Покотила -просп. Леся Курбаса;
  • тимчасовий автобусний маршрут № 1-Т "Михайлівська Борщагівка – вул. Старовокзальна" за наступною схемою: вул. Симиренка - вул. Сім’ї Сосніних - б-р Кольцова - вул. Литвиненко-Вольгемут - вул. Зодчих (у зворотному напрямку вул. Володимира Покотила) - просп. Леся Курбаса - просп. Любомира Гузара - вул. Борщагівська - вул. Жилянська - вул. Старовокзальна;
  • тимчасовий автобусний маршрут № 3-Т "Кільцева дорога - вул. Старовокзальна": просп. Леся Курбаса - просп. Любомира Гузара - вул. Борщагівська - вул. Жилянська - вул. Старовокзальна.

Інтервали руху в будні дні:

  • маршрут № 1-Т - 2-3 хв у години пік, 5-6 хв у інший час;
  • маршрут № 3-Т - 1-2 хв у години пік, 5 хв у інший час.

Інтервал на вихідних:

  • маршрут № 1-Т - 4-6 хв;
  • маршрут № 3-Т - 4-6 хв.

Нагадаємо, у Києві з 2 червня по 15 серпня закриють рух швидкісного трамвая від станції "Старовокзальна" і до "Гната Юри". Транспорт не працюватиме через капітальний ремонт вулиці Борщагівської. На цій ділянці заплановано облаштувати гідроізоляцію мостової споруди в межах трамвайного полотна і посадкової платформи.

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