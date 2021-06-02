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У Києві зупинили швидкісний трамвай на Борщагівку: схеми автобусних маршрутів

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Київ, Середа 02 червня 2021 08:05
У Києві зупинили швидкісний трамвай на Борщагівку: схеми автобусних маршрутів Фото: швидкісний трамвай у Києві (facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: РБК-Україна

У Києві відсьогодні зупинили рух швидкісного трамвая на Борщагівській лінії. Очікується, що трамваї не будуть ходити до залізничного вокзалу до 15 серпня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації.

Рух швидкісного трамвая за маршрутами №1 та №3 закривається у зв'язку з капітальним ремонтом шляхопроводу перетині вул.Борщагівської та вул. Вадима Гетьмана. Трамвай №2 продовжить працювати.

На цей період організовуються наступні автобусні маршрути:

  • № 1-Т Михайлівська Борщагівка - вул. Старовокзальна за наступною схемою: вул. Симиренка - вул. Сім'ї Сосніних - б-р Кольцова - вул. Литвиненко-Вольгемут - вул. Зодчих (у зворотному напрямку вул. Володимира Покотило) - просп. Леся Курбаса - просп. Любомира Гузара - вул. Борщагівська - вул. Жилянська - вул. Старовокзальна;

У Києві зупинили швидкісний трамвай на Борщагівку: схеми автобусних маршрутів

Фото: схема автобуса № 1-Т

  • № 3-Т Кільцева дорога - вул.Старовокзальна: просп. Леся Курбаса - просп. Любомира Гузара - вул. Борщагівська - вул. Жилянська - вул. Старовокзальна.

У Києві зупинили швидкісний трамвай на Борщагівку: схеми автобусних маршрутів

Фото: схема автобуса № 3-Т

Інтервали руху в будні дні:

  • маршрут № 1-Т - 2-3 хв в години пік, 5-6 хв в інший час;
  • маршрут № 3-Т - 1-2 хв в години пік, 5 хв в інший час.

Інтервал на вихідних:

  • маршрут № 1-Т - 4-6 хв;
  • маршрут № 3-Т - 4-6 хв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Володимирському узвозі в Києві обмежують рух до 31 липня, оскільки ремонтуватимуть бруківку.

Також повідомлялося, що з 1 червня обмежили рух вантажівок.

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