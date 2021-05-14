На вихідні по Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

В Україні оголошений надвичайний рівень пожежної небезпеки. Він утримуватиметься протягом 14-16 травня.
Про це повідомили в УкрГідрометцентрі.
Так, попередження про надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголошене у більшості районів південних, західних, а також Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Житомирської областей.
"З настанням теплого періоду року, всі ми проводимо все більше часу на природі. На жаль, на відпочинку не всі люди дотримуються правил поведінки у лісі і така легковажність може стати причиною пожежі", - наголошують в Укргідрометцентрі.
Громадян закликають дотримуватися наступних правил:
Раніше повідомлялося, що синоптики прогнозують нестійку погоду в Україні на вихідні. Подекуди очікуються походоладання та короткочасні дощі з грозами.
РБК-Україна писало, що синоптики попереджали у східних областях сьогодні потепліє до +28.