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На вихідні по Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Автор: РБК-Україна

В Україні оголошений надвичайний рівень пожежної небезпеки. Він утримуватиметься протягом 14-16 травня.

Про це повідомили в УкрГідрометцентрі.

Так, попередження про надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголошене у більшості районів південних, західних, а також Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Житомирської областей.

"З настанням теплого періоду року, всі ми проводимо все більше часу на природі. На жаль, на відпочинку не всі люди дотримуються правил поведінки у лісі і така легковажність може стати причиною пожежі", - наголошують в Укргідрометцентрі.

Громадян закликають дотримуватися наступних правил:

  • при розведенні багаття необхідно розчистити місце, а після відпочинку – обов’язково загасити його та засипати землею (чи залити водою).
  • забороняється розводити багаття ближче ніж за 50 метрів до хвойного та за 25 метрів до листяного лісу. Розведене вогнище не можна залишати без нагляду.
  • місце відпочинку після себе потрібно прибрати, адже залишені на сонячній галявині пляшки чи уламки скла, фокусуючи сонячне проміння, здатні спрацювати як запалювальні лінзи.
  • у разі, якщо у лісі виникло загорання, відразу необхідно зателефонувати за номером: 101.
  • у спекотну погоду в лісі категорично забороняється розводити багаття та засмічувати територію, це стосується і недопалків, які також можуть спровокувати пожежу.

Раніше повідомлялося, що синоптики прогнозують нестійку погоду в Україні на вихідні. Подекуди очікуються походоладання та короткочасні дощі з грозами.

РБК-Україна писало, що синоптики попереджали у східних областях сьогодні потепліє до +28.

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