На выходные по Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Он будет удерживаться в течение 14-16 мая.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Так, предупреждение о чрезвычайном уровне пожарной опасности объявлен в большинстве районов южных, западных, а также Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Житомирской областей.
"С наступлением теплого периода года, все мы проводим все больше времени на природе. К сожалению, на отдыхе не все люди соблюдают правила поведения в лесу и такое легкомыслие может стать причиной пожара", - отмечают в Укргидрометцентре.
Граждан призывают соблюдать следующие правила:
Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют неустойчивую погоду в Украине на выходные. Местами ожидаются поход и кратковременные дожди с грозами.
РБК-Украина писало, что синоптики предупреждали в восточных областях сегодня потеплеет до +28.