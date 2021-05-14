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На выходные по Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Автор: РБК-Украина

В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Он будет удерживаться в течение 14-16 мая.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, предупреждение о чрезвычайном уровне пожарной опасности объявлен в большинстве районов южных, западных, а также Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Житомирской областей.

"С наступлением теплого периода года, все мы проводим все больше времени на природе. К сожалению, на отдыхе не все люди соблюдают правила поведения в лесу и такое легкомыслие может стать причиной пожара", - отмечают в Укргидрометцентре.

Граждан призывают соблюдать следующие правила:

  • при разведении костра необходимо расчистить место, а после отдыха – обязательно потушить его и засыпать землей (или залить водой).
  • запрещается разводить костер ближе чем за 50 метров к хвойному и за 25 метров к лиственному лесу. Разведенный очаг нельзя оставлять без присмотра.
  • место отдыха после себя нужно убрать, ведь оставленные на солнечной поляне бутылки или осколки стекла, фокусируя солнечные лучи, способны сработать как зажигательные линзы.
  • в случае, если в лесу возникло возгорание, сразу необходимо позвонить по номеру: 101.
  • в жаркую погоду в лесу категорически запрещается разводить костры и засорять территорию, это касается и окурков, которые также могут спровоцировать пожар.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют неустойчивую погоду в Украине на выходные. Местами ожидаются поход и кратковременные дожди с грозами.

РБК-Украина писало, что синоптики предупреждали в восточных областях сегодня потеплеет до +28.

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