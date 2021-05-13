На сході України завтра потепліє до +28, а в центрі будуть грозові дощі
Фото: в Україну йде спека (Віталій Носач, РБК-Україна)
В УкрГідрометцентрі розповіли, яка завтра буде погода в Україні. У східних та південних регіонах потепліє до +28.
У західних, вдень також і в північних, більшості центральних та Одеській областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без істотних опадів.
Синоптики зазначають, що завтра вночі буде +7+12, а вдень +17+22; у східних та південно-східних областях буде +23+28.
Як очікується, вітер буде південно-східний та південний, 5-10 м/с.
Нагадаємо, 8 травня повідомлялося, що в Карпатах за ніч випало до 20 сантиметрів снігу. Температура повітря опустилася до -3 градусів.
РБК-Україна писало, що погода в країні найближчими днями буде дощовою. До кінця тижня на території країни місцями очікуються грози.