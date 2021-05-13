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На сході України завтра потепліє до +28, а в центрі будуть грозові дощі

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Київ, Четвер 13 травня 2021 15:49
На сході України завтра потепліє до +28, а в центрі будуть грозові дощі Фото: в Україну йде спека (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В УкрГідрометцентрі розповіли, яка завтра буде погода в Україні. У східних та південних регіонах потепліє до +28.

Про це повідомляє прес-центр УкрГідрометцентру.

У західних, вдень також і в північних, більшості центральних та Одеській областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без істотних опадів.

Синоптики зазначають, що завтра вночі буде +7+12, а вдень +17+22; у східних та південно-східних областях буде +23+28.

Як очікується, вітер буде південно-східний та південний, 5-10 м/с.

На сході України завтра потепліє до +28, а в центрі будуть грозові дощі

Нагадаємо, 8 травня повідомлялося, що в Карпатах за ніч випало до 20 сантиметрів снігу. Температура повітря опустилася до -3 градусів.

РБК-Україна писало, що погода в країні найближчими днями буде дощовою. До кінця тижня на території країни місцями очікуються грози.

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