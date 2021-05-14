Дощі з грозами та похолодання: прогноз погоди на вихідні

Синоптики прогнозують нестійку погоду в Україні на вихідні. Подекуди очікуються походоладання та короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомили в УкрГідрометцентрі.

Найтепліша погода очікується на сході та південному-сході, а найпрохолодніша - у західних областях.

Так, 15 травня у західних, вдень також і в північних областях очікуються невеликі короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

Вітер південно-західний 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14 градусів, вдень 20-25 градуси, у східних областях до 28 градусів, на Закарпатті 14-19 градусів.

16 травня без опадів, лише вдень в західних областях очікуються помірні дощі, в південних областях невеликі короткочасні дощі, окремі грози.

Температура у східних і в південних областях вночі 11-16 градусів, вдень 23-28 градуси; на решті території вночі 9-14 градуси, вдень 20-25 градусів.

В понеділок, 17 травня, в Україні утримаються дощі, місцями грози, лише у східних областях без опадів.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, на півдні та сході переважно північно-східний, 5-10 м/с.