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Зеленський і Туск обговорили неприйнятність повернення РФ до G7

Новини » Політика    22.08.2019 - 21:27
Зеленський і Туск обговорили неприйнятність повернення РФ до G7
Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

Туск пообіцяв Зеленському відстоювати позицію солідарності з Україною на саміті G7

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Дональдом Туском. Сторони обговорили повернення РФ до G7, передає прес-служба українського президента.

Туск підтримав стурбованість Зеленського у зв'язку із заявами про можливість повернення Росії в G7. В ході розмови Зеленський закликав Європейський союз виявити рішучу позицію про неможливість повернення РФ в "Сімку" без усунення причин, за якими РФ виключили. Зокрема, мова йде про окупацію Криму та агресію на Донбасі.

Туск запевнив українського президента в незмінності позиції ЄС щодо солідарності з Україною і пообіцяв, що буде відстоювати таку позицію під час саміту "Сімки" 24-26 серпня у Франції.

Крім того, Зеленський 22 серпня направив всім лідерам країн G7 окремі письмові звернення з закликом і надалі посилювати свою підтримку Україні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 22 серпня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Пізніше агентство Reuters з посиланням на співрозмовника в канадському уряді повідомило, що Канада виступила проти повернення Росії у G7.

Також сьогодні Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Під час розмови сторонами була відзначена неможливість відновлення членства РФ у G7 до тих пір, поки РФ систематично порушує норми міжнародного права і підриває європейську і світову безпеку.

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