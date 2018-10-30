Вихідні в листопаді: скільки будуть відпочивати українці

У листопаді 2018 на нас чекає 8 вихідних днів
Вихідні дні в листопаді 2018 в Україні, державні і професійні свята, виробничий календар, важливі дати і народні прикмети листопада - у нас на Styler.
В останньому місяці осені офіційними вихідними днями для українців будуть тільки суботи та неділі. Виробничий календар на листопад 2018 при 5-денному робочому дні:
Фото: Вихідні в листопаді триватимуть 8 днів (pixabay.com)
В листопаді в Україні відзначається кілька державних свят, проте вони не є вихідними днями.
День української писемності та мови щорічно святкується 9 листопада і приурочений до дня пам'яті Нестора Літописця.
21 листопада в Україні щорічно відзначається державне свято - День Гідності та Свободи. Його дата є річницею початку Помаранчевої революції 2004 року і Революції Гідності 2013-2014 рр.
Кожну четверту суботу останнього осіннього місяця в Україні згадують жертв голодоморів, покладають квіти до меморіалів загиблих, проводять хвилину мовчання і запалюють у вікнах свічки. У 2018 року День пам'яті жертв голодоморів і політичних репресій припадає на 24 листопада.
Свої професійні свята в листопаді відзначають службовці інженерних військ, ракетних військ і артилерії (3 листопада).
Працівники залізничного транспорту України відзначають свій день 4 листопада, в річницю прибуття до Львова першого поїзда (1861 рік).
9 листопада - свято у працівників культури, 16 листопада - у працівників радіо, телебачення і зв'язку.
17 листопада у багатьох країнах світу, в тому числі і в Україні, відзначається Міжнародний день студента.
Фото: День студента відзначається 17 листопада (pixabay.com)
21 листопада своє професійне свято відзначать українські десантники - служюовці Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Його дата була перенесена Указом президента в 2017 році з 2 серпня на 21 листопада.
З давніх-давен у народі примітили, що листопад - найбільш туманний і темний місяць у році. Період до 26 листопада називався передзимовнинами, а з 27 числа наступали перші зимини.
3 листопада - Дмитрієва субота. Поминальний день, коли прийнято ходити на цвинтар. Якщо до цього дня вже випав сніг - до затяжної весни.
4 листопада - церковне свято Казанської ікони Божої Матері. За повір'ям, у цей день повинен піти дощ. Якщо він зливовий - зима буде з кучугурами. Ранок туманний - до відлиги, ясний - до холодів.
12 листопада - Синичкин день. Прилітають снігури і синиці. Якщо снігур свистить у дворі - чекати суворої зими.
17 листопада - день Платона і Романа. За прикметою, яка погода на Платона - такою вся зима буде.
22 листопада - Мотрона Зимова. Осінь закінчується, і в свої права вступає зима. Якщо дерева в інеї - до швидких морозів.
26 листопада - Юріїв день. До цього дня все зупиняється в рості і завжди холодно. На Русі в Юр'єв день кріпаки могли перейти від одного пана до іншого, поки Іван Грозний не скасував це правило.
З 28 листопада 2018 року у православних християн починається Різдвяний піст. Він триватиме до Святвечора 6 січня.
Раніше Styler розповідав про те, які вихідні дні в жовтні 2018 очікують українців.
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Відео: РБК-Україна