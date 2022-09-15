Вихід Казахстану з ОДКБ: у МЗС дали однозначну відповідь

Міністерство закордонних справ Казахстану спростувало інформацію щодо припинення членства в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на stopfake.kz .

Так, у соціальних мережах та месенджерах поширюються повідомлення про те, що з 1 січня 2023 року Казахстан планує призупинити своє членство в ОДКБ.

"Інформація, що з'явилася в окремих соціальних мережах, про нібито запланований вихід Казахстану з ОДКБ є абсолютним фейком і не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні МЗС, яке в четвер наводить портал.

Наголошується, що Казахстан стоїть біля джерел створення організації, є активним її учасником.

"Членство в ОДКБ повністю відповідає національним інтересам нашої країни", – пояснює відомство.

До складу ОДКБ нині входять шість держав - Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.