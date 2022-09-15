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Вихід Казахстану з ОДКБ: у МЗС дали однозначну відповідь

Новость на русском →
Казахстан, Четвер 15 вересня 2022 17:35
Вихід Казахстану з ОДКБ: у МЗС дали однозначну відповідь Фото: Казахстан із ОДКБ не виходить (twitter com mfa_kz)
Автор: Наталія Гурковська

Міністерство закордонних справ Казахстану спростувало інформацію щодо припинення членства в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на stopfake.kz.

Так, у соціальних мережах та месенджерах поширюються повідомлення про те, що з 1 січня 2023 року Казахстан планує призупинити своє членство в ОДКБ.

"Інформація, що з'явилася в окремих соціальних мережах, про нібито запланований вихід Казахстану з ОДКБ є абсолютним фейком і не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні МЗС, яке в четвер наводить портал.

Наголошується, що Казахстан стоїть біля джерел створення організації, є активним її учасником.

"Членство в ОДКБ повністю відповідає національним інтересам нашої країни", – пояснює відомство.

До складу ОДКБ нині входять шість держав - Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.

Як повідомлялось, влада Казахстану стурбована можливою агресією з боку РФ після вторгнення в Україну.

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