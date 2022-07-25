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У Казахстані стурбовані можливим вторгненням РФ і проводять підготовку, - WSJ

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Понеділок 25 липня 2022 21:38
У Казахстані стурбовані можливим вторгненням РФ і проводять підготовку, - WSJ Фото: У Казахстані стурбовані можливим вторгненням РФ (flickr by Arijit Sen)
Автор: Іван Носальський

Влада Казахстану стурбована можливою агресією з боку РФ після вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За інформацією видання, більше 20 відсотків населення Казахстану складають етнічні росіяни, частина яких ще до початку повномасштабної війни заявляла, що нібито північ країни належить Росії. При цьому президент РФ Володимир Путін після окупації Криму підкреслював, що у Казахстану не було історії державності до розпаду Радянського Союзу.

У WSJ зазначають, що після вторгнення в Україну казахи до такої агресивної риторики почали ставитися особливо серйозно. Влада Казахстану стала приділяти велику увагу розвитку оборонної сфери країни.

У квітні Казахстан домовився з Китаєм і Туреччиною про зміцнення військового співробітництва. На початку травня дипломати Казахстану і Туреччини підписали договір про спільне виробництво військових безпілотників в Казахстані.

Також оборонний бюджет країни виріс на 441 мільярд тенге, або близько 918 мільйонів доларів. За інформацією високопоставленого чиновника Казахстану, частину цих коштів спрямують на збільшення військових резервів і реформування армії.

Нагадаємо, раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що Казахстан не визнаватиме так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".

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