Вихід Британії з ЄС можуть перенести на рік, - Reuters

Brexit можуть відкласти не менше ніж на рік

Продление переговоров о Brexit может отложить выход Британии из Европейского союза не менее чем на год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Reuters.

Сообщается, что, по словам высокопоставленного чиновника ЕС, продление переговоров по Brexit между Брюсселем и Лондоном означает, как минимум, перенос сроков на год. Кроме того, в таком случае Британия должна будет принять участие в Европейский парламент в мае.

Напомним, ранее глава Европейского совета Дональд Туск объявил, что после неудачного голосования в британском парламенте попросит лидеров стран Европейского союза подготовиться к более длительному процессу выхода Британии. По его словам, Британия может переосмыслить свою стратегию по Brexit.

Сегодня также стало известно, что британский премьер Тереза Мэй готова организовать третье голосование по соглашению о Brexit. До этого парламент внес поправку к правительственному законопроекту, который блокирует Brexit без сделки при любых обстоятельствах.