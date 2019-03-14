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Мей готова організувати ще одне голосування в парламенті щодо Brexit

Новини » Політика    14.03.2019 - 14:55
Мей готова організувати ще одне голосування в парламенті щодо Brexit
Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

Мей готова організувати ще одне голосування, якщо зможе домогтися схвалення документа з боку депутатів

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей готова організувати третє голосування за угодою щодо виходу Британії з Європейського союзу (Brexit) в парламенті. Про це повідомляє Bloomberg.

Представник глави британського уряду Джеймс Слек заявив, що Мей готова організувати ще одне голосування, якщо вирішить, що зможе домогтися схвалення документа з боку депутатів.

"Якщо буде відчуття, що доцільно повернути угоду на нове голосування, то ми б зробили це", - сказав він.

Крім того, Слек зазначив, що зараз британський уряд не веде переговорів з Євросоюзом щодо Brexit.

Нагадаємо, вчора Британські депутати 13 березня проголосували за поправку до урядового законопроекту, який перешкоджає реалізації Brexit без угоди за будь-яких обставин.

Додамо, голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що лідери країн Європейського союзу повинні підготуватися до більш тривалого процесу виходу Британії з Евросоза, ніж очікувалося раніше. Туск зазначив, що в ході консультацій напередодні засідання Європейської ради звернеться до лідерів 27 країн ЄС із закликом підготуватися до більш тривалого Brexit.

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