Вигідно для бізнесу. Кулеба знову закликав іноземні компанії піти з РФ

Міжнародні компанії, які пішли з російського ринку, щедро винагороджуються ринком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Йти з Росії не тільки правильно з моральної точки зору, але і вигідно для бізнесу. Дослідження Єльської школи менеджменту показують, що компанії, що йдуть з Росії, щедро винагороджуються ринком, а ті, що залишилися, несуть фінансові та репутаційні ризики. Виходь з Росії, почувай себе добре, отримуй прибуток", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Кулеба закликав закликав іноземний бізнес піти з Росії, щоб зупинити війну в Україні.

А прем'єр-міністр Денис Шмигаль у свою чергу підкреслив, що міжнародні компанії повинні навпаки відновити бізнес в Україні, оскільки припинення роботи - це санкції проти української економіки.

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