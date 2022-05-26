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Кулеба закликав іноземний бізнес розірвати стосунки з Росією

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Четвер 26 травня 2022 19:01
Кулеба закликав іноземний бізнес розірвати стосунки з Росією Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

В середу у Давосі пройшла акція Stop Bloody Energy, в рамках якої активісти закликали іноземні енергетичні компанії зупинити співпрацю з Росією. В ході акції міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також закликав іноземний бізнес піти з Росії, щоб зупинити війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сегодня".

"Ми переконані, що єдиний спосіб зупинити війну та зупинити російську агресію - це позбавити Кремль джерел фінансування, які йому так необхідні, щоб продовжувати вбивати українців. Бізнес має покинути Росію зараз, починаючи з енергетичного сектору", - сказав Кулеба.

Він додав, що Росія не має технічних можливостей для видобування та транспортування нафти, газу та вугілля, і для цього їй необхідна співпраця зі світовим енергетичним сектором.

"Відмова від співробітництва одночасно покаже Росії, що вона самотня, і позбавить її коштів, які їй так потрібні", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, що в березні група ДТЕК, НАК "Нафтогаз України" та НЕК "Укренерго" запустили проєкт Stop Bloody Energy, у рамках якого вони закликають західні компанії припинити співпрацю з Росією у паливно-енергетичній сфері.

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Дмитро Кулеба Російська Федерація
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