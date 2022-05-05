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Виїхати з окупованого Енергодара до Запоріжжя можна на авто: маршрут

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Енергодар, Четвер 05 травня 2022 09:53
Виїхати з окупованого Енергодара до Запоріжжя можна на авто: маршрут Фото: виїхати з окупованого Енергодара до Запоріжжя можна на власному транспорті (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 5 травня жителі окупованого російськими військами Енергодара можуть виїхати з міста до Запоріжжя. На власному авто через Василівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Енергодара Дмитра Орлова.

"5 травня на власному транспорті з Енергодара до Запоріжжя через Василівку - Кам'янське та у зворотному напрямку є можливість проїхати", - повідомив Орлов.

Він також попередив, що в разі зміни оперативної ситуації на лінії зіткнення можливі обмеження руху за вказаними напрямками.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що керівники Запорізької атомної електростанції не можуть виїхати з Енергодара через погрози окупантів.

Також повідомлялося, що в Енергодарі Запорізької області окупанти почали вводити в обіг російські рублі.

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