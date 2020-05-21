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В "Голосі" не виключають, що Притула буде брати участь у виборах мера Києва

Новини » Політика     21.05.2020 - 09:38
В "Голосі" не виключають, що Притула буде брати участь у виборах мера Києва
Фото: Сергій Притула (facebook.com/serhiyprytula)

Рішення про його висунення на мерських виборах поки не прийнято

Шоумен Сергій Притула може піти на вибори мера Києва від партії "Голос". Він йде на другому місці після Кличка з 9,1% підтримки.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Виклик Кличку: хто боротиметься за посаду мера Києва".

Втім, рішення про його висунення на мерських виборах поки не прийнято.

"Я вважаю, щоб говорити про вибори київського міського голови, спочатку потрібно дочекатися їх оголошення. Від "Голосу" кандидат чи кандидатка точно буде. В нашій команді багато чесних і професійних людей - кожен і кожна з них зможе гідно працювати для громади Києва. Чи буде це Сергій Притула? Можливо", - сказала РБК-Україна голова партії "Голос" Кіра Рудик.

Нагадаємо, телеведучий та член політради партії "Голос" Сергій Притула на найближчу перспективу не вважає участь у виборах мера Києва пріоритетним завданням.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на початку квітня 2020 року лідером серед кандидатів на посаду міського голови Києва є Віталій Кличко, якого за умови проведення виборів найближчим часом підтримали б 38,7% тих, хто визначився з вибором і має намір взяти участь у голосуванні.

Автор: Мілан Лєліч

Теги Новини України КиївСергій Притулавыборы мэра
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