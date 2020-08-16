Видані РФ бойовики "Вагнера" розповіли, що робили в Білорусі

Видані Росії бойовики приватної військової компанії "Вагнера" потрапили до Білорусі, нібито відгукнувшись на оголошення про роботу в Лівії та Сирії. Робота полягала в охороні нафтових об'єктів.

Про це повідомляють "РИА Новости".

Повідомляється, що вони зв'язалися з куратором, який запропонував роботу з охорони нафтових об'єктів у Лівії та Сирії. Спочатку куратор просив набрати 30 осіб, пізніше запит був збільшений до 180. При цьому був потрібний досвід участі в бойових діях на Донбасі чи Сирії.

В подальшому їм заявили, що колишній куратор загинув, а новий вже запропонував їхати на охорону об'єктів "Роснефти" у Венесуелі. Передбачалося, що бойовиків доставлять туди рейсами Мінськ - Стамбул - Гавана - Каракас, однак за добу до вильоту особа, яка займалася їх логістикою, заявила, що замовить нові квитки на 30 липня. Після цього вони виїхали в санаторій, де і були в подальшому затримані білоруськими силовиками.

Пізніше їм заявили про підозру у підготовці до масових протестів і збройного опору правоохоронним органам.

Нагадаємо, 14 серпня Білорусь передала 32 затриманих бойовиків "Вагнера" Росії, хоча українська сторона направляла запит про екстрадицію 28 з них за участь у бойових діях на Донбасі.

У Раді національної безпеки і оборони вже заявили, що видача бойовиків Росії негативно позначиться на відносинах Києва і Мінська.