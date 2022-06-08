Чи вплинула війна на кількість фальшивих банкнот гривні: відповідь НБУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерв’ю заступника голови НБУ Олексія Шабана онлайн-виданню Liga.net, повідомляє прес-служба НБУ .

"Українська гривня добре захищена. За підсумками минулого року, на 1 млн справжніх банкнот гривні припадало сім підроблених. Це дуже низький показник. Наприклад, в єврозоні цей показник становить 12 підробок на мільйон справжніх купюр. Нині, за нашими оцінками, в Україні картина суттєво не змінилася", - сказав він.

За його словами, виявлення підроблених банкнот відбувається переважно на етапі перерахування інкасованої готівки в касах банків на обладнанні зі спеціальними детекторами.

Як зазначив Шабан, найчастіше зараз, як і раніше, підроблюють банкноти старого зразка - 200 грн зразка 2007 року та 500 грн зразка 2006 року. На них припадає 84% від загальної кількості вилучених. Ці ж банкноти найчастіше підробляли і у 2020 - 2021 роках.

Наразі банкноти старого зразка вилучаються з обігу. Нове покоління має посилену систему захисту з оптично-змінними елементами. Їх легко перевірити, змінюючи кут нахилу банкноти. А відтворити їх фальшивомонетникам дуже складно повідомив заступник голови НБУ.

"Додам, що переважна більшість вилучених підробок доволі низької якості. Деякі робляться просто копіювальною технікою. "Промислових" масштабів, чи, якщо так можна сказати, "якісних" підробок, не спостерігається", - додав він.