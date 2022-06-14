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Відмовити не мають права. Де і як обміняти пошкоджені купюри

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Україна, Вівторок 14 червня 2022 11:02
Відмовити не мають права. Де і як обміняти пошкоджені купюри Фото: черга до банкомату (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Українці можуть зіткнутися зі зношеними або пошкодженими банкнотами і монетами. Але в такому випадку не потрібно списувати їх з рахунків, оскільки ви можете звернутися в будь-який банк України або регіональні підрозділи грошового обігу Нацбанку, де вам їх обміняють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Також у Нацбанку розповіли, які правила обміну діють для касирів і працівників підприємства, які працюють з готівкою.

Касир банку повинен без всяких обмежень приймати для обміну банкноти:

  • які мають ознаки значного зносу або пошкодження, потертості, забруднення, відбитки штампів, надриви і надрізи, отвори, відірвані краї або кути;
  • які зберегли цілу частину площею не менше 55% своєї початкової площі;
  • розірвані (розрізані) на дві частини, на яких збереглися обидва однакових номери і серія, і загальна площа цих частин не менше 55% початкової площі банкноти.

"Працівник підприємства, що працює з готівкою (магазини, аптеки, АЗС, заклади харчування тощо) не приймає для розрахунку значно зношені та пошкоджені банкноти і монети та рекомендує споживачам звернутися до будь - якого банку України (філій та відділень) для обміну такої готівки", - зазначили в НБУ.

      Нагадаємо, раніше у НБУ дали поради щодо обміну іноземних валют, які в процесі обігу значно зносилися або мають значні пошкодження.

      Крім того, РБК-Україна повідомляло, що значно пошкоджені банкноти гривні через пожежу можна віддати на дослідження для відшкодування збитків. Відшкодовується вся сума грошових знаків національної валюти.

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      Національний банк України
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