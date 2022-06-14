Відмовити не мають права. Де і як обміняти пошкоджені купюри

Українці можуть зіткнутися зі зношеними або пошкодженими банкнотами і монетами. Але в такому випадку не потрібно списувати їх з рахунків, оскільки ви можете звернутися в будь-який банк України або регіональні підрозділи грошового обігу Нацбанку, де вам їх обміняють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Також у Нацбанку розповіли, які правила обміну діють для касирів і працівників підприємства, які працюють з готівкою.

Касир банку повинен без всяких обмежень приймати для обміну банкноти:

які мають ознаки значного зносу або пошкодження, потертості, забруднення, відбитки штампів, надриви і надрізи, отвори, відірвані краї або кути;

які зберегли цілу частину площею не менше 55% своєї початкової площі;

розірвані (розрізані) на дві частини, на яких збереглися обидва однакових номери і серія, і загальна площа цих частин не менше 55% початкової площі банкноти.

"Працівник підприємства, що працює з готівкою (магазини, аптеки, АЗС, заклади харчування тощо) не приймає для розрахунку значно зношені та пошкоджені банкноти і монети та рекомендує споживачам звернутися до будь - якого банку України (філій та відділень) для обміну такої готівки", - зазначили в НБУ.