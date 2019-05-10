Обрано найкращих легкоатлетів квітня в Україні

Інну Кашину й Ігоря Олефіренка визнано найкращими легкоатлетами квітня в Україні. Про це повідомляється на сайті Федерації легкої атлетики України.

Кашина стала другою на змаганнях серії IAAF Race Walking Challenge у Ріу-Майор з олімпійським нормативом зі спортивної ходьби на 20 км (1:29.30 год).

Олефіренко посів 17 місце на марафоні серії IAAF Gold Label Race у Лондоні (2:11.55 год).

У голосуванні беруть участь три категорії: вболівальники, експерти (Рада ФЛАУ) і представники ЗМІ. Голоси кожної категорії враховувалися як третина від усіх голосів.

Нагадаємо, українські спортсмени вибороли 5 нагород на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщенні, який відбувся у Глазго (Шотландія). В активі українців 2 срібні медалі і 3 бронзові.