Выбраны лучшие легкоатлеты апреля в Украине

Инна Кашина и Игорь Олефиренко признаны лучшими легкоатлетами апреля в Украине. Об этом сообщается на сайте Федерации легкой атлетики Украины.

Кашина стала второй на соревнованиях серии IAAF Race Walking Challenge в Риу-Майор с олимпийским нормативом по спортивной ходьбе на 20 км (1:29.30 ч).

Олефиренко занял 17 место на марафоне серии IAAF Gold Label Race в Лондоне (2:11.55 ч).

В голосовании принимают участие три категории: болельщики, эксперты (Совет ФЛАУ) и представители СМИ. Голоса каждой категории учитывались трети от всех голосов.

Напомним, украинские спортсмены завоевали 5 наград на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который состоялся в Глазго (Шотландия). В активе украинцев 2 серебряные медали и 3 бронзовые.