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Левченко і Войцешук визнані кращими легкоатлетами лютого в Україні

Новини » Спорт    26.03.2019 - 10:51
Левченко і Войцешук визнані кращими легкоатлетами лютого в Україні
Фото: Юлія Левченко (noc-ukr.org)

Обидва спортсмени зуміли встановити національні рекорди

Стрибунка Юлія Левченко та семиборец Роман Войцешук визнані кращими легкоатлетами лютого в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

Левченко у лютому виграла змагання в Обонні з молодіжним рекордом України зі стрибків у висоту у приміщенні (2,00 м), чемпіонат України у приміщенні (1,97 м) і меморіал Дем’янюка (1,96 м).
 
Войцешук у лютому переміг на юніорському чемпіонаті України у приміщенні з юніорським рекордом України у приміщенні з семиборства (5337 очок) і на міжнародній юніорській матчевій зустрічі у приміщенні (5316 очок).

Голосування проходило серед експертів (Рада ФЛАУ), представників ЗМІ та вболівальників.

Нагадаємо, що Левченко визнана кращою легкоатлеткою в Україні у 2017 році. 

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