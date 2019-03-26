Левченко і Войцешук визнані кращими легкоатлетами лютого в Україні

Обидва спортсмени зуміли встановити національні рекорди
Стрибунка Юлія Левченко та семиборец Роман Войцешук визнані кращими легкоатлетами лютого в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.
Левченко у лютому виграла змагання в Обонні з молодіжним рекордом України зі стрибків у висоту у приміщенні (2,00 м), чемпіонат України у приміщенні (1,97 м) і меморіал Дем’янюка (1,96 м).
Войцешук у лютому переміг на юніорському чемпіонаті України у приміщенні з юніорським рекордом України у приміщенні з семиборства (5337 очок) і на міжнародній юніорській матчевій зустрічі у приміщенні (5316 очок).
Голосування проходило серед експертів (Рада ФЛАУ), представників ЗМІ та вболівальників.
Нагадаємо, що Левченко визнана кращою легкоатлеткою в Україні у 2017 році.