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Українські легкоатлети здобули 5 медалей на чемпіонаті Європи у приміщенні

Новини » Спорт    04.03.2019 - 09:59
Українські легкоатлети здобули 5 медалей на чемпіонаті Європи у приміщенні
Фото: Юлія Левченко (noc-ukr.org)

В активі наших спортсменів 2 срібла і 3 бронзи

Українські спортсмени завоювали 5 нагород на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщенні, який відбувся у Глазго (Шотландія). Як повідомляється на сайті Національного олімпійського комітету, в активі українців 2 срібні медалі та 3 бронзові.

Медальну ходу української збірної розпочав Андрій Проценко, який у стрибках у висоту посів 2 місце, показав результат 2 метри 26 сантиметрів. Срібна медаль з результатом 1 метр 99 сантиметрів також на рахунку Юлії Левченко.

Марина Бех-Романчук стала третьою у стрибках у довжину. Її результат - 6 метрів 84 сантиметри. Ольга Саладуха виграла бронзову медаль у потрійному стрибку (14 метрів 47 сантиметрів). Ще одна бронза у Ольги Ляхової у бігу на 800 метрів: українка показала час 2:03,24.

Нагадаємо, Україна стала третьою на ЧЄ з легкої атлетики серед паралімпійців.

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