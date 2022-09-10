Чи ворог Білорусь Україні у війні з РФ: відповідь міністра оборони

Білоруський режим Лукашенка надав РФ територію країни для атаки на Україну. Але білоруський народ, на відміну від росіян, не сприймає Україну вороже.

"Вони (росіяни, - ред.) настільки відірвані від ситуації, що вірять в байки про нацизм, фашизм, у них є несприйняття українського народу, у них вороже ставлення до українського народу і вони, по суті, пасивно підтримують політику свого керівництва. Маю надію, що білоруський народ так не думає", - сказав міністр.

Разом з тим, на його думку, Путін може спробувати змусити Лукашенка використати білоруську армію проти України. "Аншлюс Білорусі фактично відбувся. Але мої спостереження за уже майже сім місяців говорять, що немає палкого бажання білорусів воювати в Україні, це зчитується керівництвом Білорусі", - вважає Резінков.