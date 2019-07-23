Вибори в Раду: ЦВК опрацювала 90% протоколів

Центральна виборча комісія (ЦВК) опрацювала 90% протоколів на позачергових виборах у Верховну раду. Про це йдеться на сайті ЦВК.

Так, за партію "Слуга народу" проголосували 43.1% виборців, за "Опозиційну платформу - За життя" - 12.94% виборців, а за партію "Європейська солідарність" - 818% виборців.

За даними ЦВК, четверте місце посідає партія "Батьківщина", за яку проголосували 8.18% виборців. Закриває п'ятірку партія "Голос"(5.92%).

Нагадаємо, голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що вибори в Раду 2019 року визнані такими, що відбулися, інцидентів, які могли б поставити під сумнів результати парламентської виборчої кампанії, не було.

Як повідомляло РБК-Україна, заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко сказав, що на позачергових парламентських виборах, які відбулися в Україні 21 липня, явка становить менше 50%. Як зазначив Радченко, для України це незвично низький показник.

Зазначимо, що за попередніми результатами підрахунку голосів троє кандидатів у народні депутати, які балотувалися в одномандатних виборчих округах в Закарпатській області і мали підтримку Угорщини, програють вибори