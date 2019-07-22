Вибори в Раду: ЦВК опрацювала понад 80% протоколів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За партію "Слуга народу" проголосували 42.9% виборців

Центральна виборча комісія (ЦВК) опрацювала понад 80% протоколів на позачергових виборах у Верховну раду. Про це йдеться на сайті ЦВК.

Так, за партію "Слуга народу" проголосували 42.9% виборців, за "Опозиційну платформу - За иизнь" - 12.95% виборців, а за партію "Європейська солідарність" - 8.31% виборців.

За даними ЦВК, четверте місце посідає партія "Батьківщина", за яку проголосували 8.11% виборців. Закриває п'ятірку партія "Голос"(6.05%).

Нагадаємо, голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що вибори в Раду 2019 року визнані такими, що відбулися, інцидентів, які могли б поставити під сумнів результати парламентської виборчої кампанії, не було.

Як повідомляло РБК-Україна, заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко сказав, що на позачергових парламентських виборах, які відбулися в Україні 21 липня, явка становить менше 50%. Як зазначив Радченко, для України це незвично низький показник.

Зазначимо, що за попередніми результатами підрахунку голосів троє кандидатів у народні депутати, які балотувалися в одномандатних виборчих округах в Закарпатській області і мали підтримку Угорщини, програють вибори